Leder: En krigserklæring

[KOMMUNIST 1-2025] En god uges tid før jul satte statsministeren repræsentanter for udvalgte danske aviser stævne på sit kontor. Statsministeren ønskede at give et interview og lade offentligheden få del i sine tanker om verdenssituationen. De udvalgte aviser bragte interviewet på forsiden, og de følgende dage var det fast stof i radio- og TV-aviser.

Danmarks Radio var tilsyneladende ikke selv inviteret med til den celebre seance – måske fordi statsministeren ønskede at slå et slag for den trykte presse? Det kan et blad som KOMMUNIST selvfølgelig kun bifalde, selvom vi ikke var inviteret.

Til gengæld er der ikke ret meget af det, statsministeren sagde, som vi kan bifalde. Dog skal hun have ros for sin erkendelse af, at vi reelt er et land i krig. Det er i høj grad statsministerens egen skyld; men så langt rakte hendes erkendelse selvfølgelig ikke. Tværtimod mener hun, at ”mørke kræfter” har svoret sig sammen mod ”den verdensorden, vi tror på i Vesten og møjsommeligt har bygget op siden Anden Verdenskrig”.

Mørke kræfter

Blandt de ”mørke kræfter” nævner hun specifikt fire lande: Rusland, Nordkorea, Iran og Kina. Mod denne trussel skal vi opruste, siger statsministeren, og det koster.

På et spørgsmål, hvad det så er, der skal skæres ned på, hvis forsvarsudgifterne skal øges fra 2 til 3 procent af nationalproduktet til NATO, ud over milliarderne til Ukrainekrigen, svarer hun, at der venter nogle ”svære diskussioner”. Hvorfor diskussionerne bliver svære er ikke svært at gætte: Det kommer til at koste på danskernes velfærd.

Det er slemt nok. Men det er ikke det værste. Det værste er, at statsministerens udtalelser er en krigserklæring og ikke kun det: Statsministeren vil have os – Danmark, EU og USA – i krig mod stort set resten af verden.

De fire lande, hun nævner, og som i sig selv udgør en ret stor del af verden, står jo ikke alene.

Det overvældende flertal af verdens lande er i disse år i færd med at gøre sig fri af EU- og USA-imperialismens omklamring. Det opgør – og deres forsøg på at slå det ned – er baggrunden for alle de krige og konflikter, der udspiller sig i verden lige nu. Herunder EU’s og USA’s sted­fortræderkrig i Ukraine, som statsministeren altså mener, vi skal engagere os endnu mere i.

Danmark i krig

Det er ikke en fjern krig, hun henviser til, hvor man kan sympatisere med den ene eller den anden part eller fra et ophøjet standpunkt kritisere begge parter. Det er vores egen krig, som foregår lige på vores eget dørtrin, og som hvert øjeblik kan rykke ind over dørtrinet. Det har statsministeren fuldstændig ret i.

Det afgørende nu er, at vi vender os mod vores egen statsministers krig, med et enigt folketing bag sig og mod de mørke kræfter, hun har sammensvoret sig med i EU og USA. Det er ikke kun vigtigt – det er livsnødvendigt for os selv.

I DKP har vi det redskab, der skal til for at rejse krigsmodstanden sammen med andre gode fredskræfter.