Leder: Et råddent frø blev plantet

[KOMMUNIST 12-24] Et samarbejde mellem Landbrug og Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, kommunerne og fagforbund skulle finde et kompromis, der lugtede bedre end de farlige koprutter.

Det endte med, at Regeringen, sammen med SF, Liberal Alliance, Konservative og Radikale, præsenterede en bred politisk kokage.

Sandheden er, at vi vil få mere konventionelt landbrug med uændret politik. Det, der er aftalt i den grønne trepart, er at intensivere det konventionelle landbrug. Med denne aftale lykkes det ikke at løse biodiversitets- og klimaudfordrin­gerne. Vi får ikke genskabt livet i vores fjorde, havet og søerne.

Skov skal redde os

En ny opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at 13 procent af de økologiske heltidsbedrifter lukkede i 2023 – hvilket svarer til cirka hvert 8. økologiske landbrug. En helt forkert vej.

De afsætter cirka 43 milliarder skattekroner til at opkøbe og omlægge nuværende landbrugsjord, altså blev det gratis for jordejerne.

Parterne er blevet enige om, at cirka ti procent af Danmarks samlede areal skal omlægges til natur og skov frem til 2045. Frivillighedsprincippet, som vi ved af erfaring ikke har virket, fortsætter.

Løsning ligefor

– Hvorfor fjerner politikerne ikke de 12 milliarder, som landbruget får i støtte årligt og øremærker dem til omlægning. Fordi landbruget har en kraftig lobby tæt forbundet med skiftende regeringer.

Den største trussel mod vores hav og drikkevandsboringer bliver ikke løst.

– Hvorfor forbød politikerne ikke PFAS-stoffer i landbruget?

– Hvorfor fjernede de ikke muligheden for at fjerne forureningen ”fedtemøg” i vandet fra fiskeopdræt og landbrug tæt ved kyster? Det står lige til at løse med forbud og omlægning!

Bornholm blev undtaget i aftalen, med et ­argument i stil med, at man fortsat kan slå sine børn, fordi alle andre gør det. Så nu skal vi vente på andre landes lovgivning i stedet for at være foregangsland med miljøet. Forstå det om man vil.

Hvis vi vil et sundere Danmark, så skal der stram lovgivning til og forbud mod brug af ­pesticider, samt krav til naturlig føde uden brug af gift. Der skal betales til en rensnings- og oprydningsfond, ligesom det bør indføres ved andre forurenende virksomheder.

Vi kunne starte med at inddrage egne og EU-tilskud til forurenende virksomheder. Men alt dette var ikke oppe at vende. Det såkaldte ”grønne” SF står side om side med kæmpe forurenende kapitalbedrifter. Det lugter fælt af en ny minkskandale.

Redaktionen i KOMMUNIST ønsker alle vore læsere en glædelig jul og et godt nytår.