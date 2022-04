Leder: Ingen amerikanske soldater på dansk jord

Lige nu er vi vidner til en krig, der kunne være undgået, hvis der havde været vilje til det.

Ikke en eneste gang under den tilspidsede konflikt har den danske regering appelleret til fred og forhandling i konflikten.

Tværtimod har den danske regering været nogle af de mest højlydte krigsophidsere og hyklere.

Den danske regering har udnyttet den ulykkelige situation og befolkningens angst og vrede til at forhandle med NATO og USA om yderligere militarisering. Regeringen har indledt forhandling med USA om, at amerikanske soldater får adgang til at operere militært fra dansk jord.

At give grønt lys for, at amerikanske soldater kan operere fra dansk jord og opbevare deres materiel her, er en dybt alvorlig optrapning, der bryder med 70 års dansk udenrigspolitik.

Det vil forstærke faren for, at Danmark bliver krigsskueplads i en kommende krig.

Vi kan heller ikke stole på de påståede fredelige hensigter eller løfter om, at atomvåben holdes ude.

Dertil kender vi historien for godt.

Tænk blot på atomflyene over Grønland. Det blev afsløret, at de havde atomvåben med, fordi et af flyene havarerede. Atomsprænghoveder kan hurtigt indføres fra lagre i Tyskland.

Trods sin beskedne størrelse spiller Danmark en central rolle i det globale imperialistiske spil, fordi den geostrategiske placering betyder, at landet kan sætte en prop i udsejlingen fra Østersøen og gennem rigsfællesskabet med Grønland og Færøernes status kan tilbyde baser til den amerikanske atommagt i Nordsøen og Arktis.

Har NATO tiltænkt Danmark en rolle som krigsskueplads? Det kan meget vel blive konsekvensen, hvis Danmark bruges som opmarchområde for USA eller forsyningsled til en krigszone i Østeuropa eller forsøger at lægge hindringer i vejen for andre landes adgang til verdenshavene.

Kommunisterne støtter op om fredsbevægelsens krav

Ingen amerikanske soldater og baser på dansk jord. Ingen afgivelse af suverænitet.

Aftalen må trækkes tilbage.

I kølvandet på krigen i Ukraine er de politiske forhandlinger speedet op om en storpolitisk aftale, der skal styrke Danmarks forsvar og sikkerhed. Forsvarsforliget udløber i 2023, og et nyt skal forhandles på plads i løbet af efteråret. På det tidspunkt ville forsvarsbudgettet udgøre 1,5% af bruttonationalproduktet.

Folketinget har netop vedtaget at bevilge 18 milliarder kr. ekstra hvert år indtil 2034 for at nå 2% af bruttonationalproduktet, som NATO og USA kræver. Dette udover det fastlagte årlige budget på 7 milliarder til det danske forsvar. Regeringen har flere gange udtalt, at der ikke skal mangle penge, når det handler om at styrke militæret og ‘danske interesser’ – forstået som dansk våbenindustri og handel.

Økonomien er ikke noget problem, udtaler Mette Frederiksen. Helt modsat når det drejer sig om at styrke den nedslidte offentlige sundheds- og omsorgssektor. Tilsidesat er sygeplejerskernes løn og den udhulede velfærd.

Kommunisterne siger NEJ til NATO’s, USA’s og EU’s planer.

Oprustning til konflikt og krig gavner kun våbenindustrien og udhuler velfærden for befolkningen.