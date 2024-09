Leder: Til Danmarks statsminister

[KOMMUNIST 8-9-2024] For nylig kunne man i Politiken læse om kendelsen fra den Internationale Domstol i Haag, som fordømmer Israels optræden i de besatte palæstinensiske områder. Domstolen siger, at Israel skal stoppe sine ulovlige bosættelser og besættelser af den besatte Vestbred, Øst-Jerusalem og Gaza.

Man kunne også læse om den israelske regerings reaktion: “Der bør kun være ét svar på den irrelevante kendelse fra den antisemitiske domstol i Haag: At besætte Rafah i Gaza, et øget militært pres og et fuldstændigt nederlag til Hamas”, erklærer Israels minister for sikkerhed, Itamar Ben-Gvir.

Videre kunne man læse, at den israelske premierminister Benjamin Netanyahus pressechef David Mencer i anledning af Norges anerkendelse af en palæstinensisk stat har kaldt Norges udenrigsminister for “jødehader”.

Antisemitisk?

I betragtning af, at den danske statsminister Mette Frederiksen og flere af hendes partifæller gentagne gange har udtalt sig til støtte for “Israels ret til at forsvare sig” og kaldt det “historieløst” at drage den naturlige parallel mellem den danske og den palæstinensiske frihedskamp, må man spørge: Mener statsministeren også, at den Internationale Domstol er antisemitisk? Mener statsministeren også, at Norges udenrigsminister er jødehader?

Det var Netanyahu, der startede med at beskylde Palæstina-demonstranter for antisemitisme. Er han og hans disciple blandt socialdemokrater og andre slet ikke klar over, at de med deres beskyldninger legitimerer antisemitismen?

Alle hæderlige og fornuftige mennesker fordømmer Israels fremfærd; nu gør den Inter­nationale Domstol det også! Hvis det er anti­semitisme, må de mere ubefæstede sjæle (og det er de fleste) jo tro, at anti­semitisme er en legal god gerning.

Tag ansvar

Statsministeren og den danske regering må klart tage afstand fra Israels forbrydelser, anerkende dommen og følge Norges eksempel. Alt andet er legalisering af forsat folkemord. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen udtalte, at Danmarks optagelse i FN’s sikkerhedsråd forpligter.

Det er nu, regeringen skal vise det!

Læserbrev fra Politiken 6. august af formandskabet i DKP, Danmarks Kommunistiske Parti, Rikke G.F. Carlsson og Henrik S. Hedin