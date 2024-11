Leder: Vi vil en anden verden

[KOMMUNIST 11-2024] DKP afholder i weekenden 16.–17. november konges. Et år er gået efter genforeningskongressen, og vi kan nu kalde os ét parti. Denne kongres, som indgår i DKP’s 105-årige historie, vil blive den 38. i rækken.

Hvad vi beslutter på denne kongres vil vise vores berettigelse som arbejderklassens talerør, og om vi formår at føre beslutningerne ud på arbejdspladserne, skolerne og uddannelsesinstitutionerne.

Det forpligter at være kommunist. Ligegyldigt hvilken alder, køn eller arbejdsmæssig baggrund vi har, så skal vi rejse krav der, hvor vi bor, arbejder, i de foreninger vi er medlem af – altid med de svageste, de udbyttede og udnyttede for øje. Danmark mangler et stærkt kommunistisk parti, der kan tage til genmæle over for venstrefløjens tavshed. Det er det, vi er i gang med at opbygge. Det er vores mål!

Fremtiden starter med dig

Vi vil give de unge en fremtid uden klima- og social angst. En lovende fremtid der opbygger og ikke nedbryder. Vi vil give folk tid med deres børn og tid til at engagere sig i foreningslivet til gavn for os alle. Vi bakker op om kravet om kortere arbejdstid med fuld lønkompensation, kampen mod 0-timers kontrakter og EU’s kommende mindsteløn. Vi vil bakke op om kravene for en tryg alderdom, hvor man kan gå af i tide, uden nedslidning og med en velfungerende førtidspension til de syge og en folkepension til at leve af.

Pengene er der, og vi skal forhindre, at de bliver kanaliseret over i EU’s bundløse kasse og i den stigende militarisering af samfundets økonomi. Vi går i krig mod krigen. Vi vil en udmeldelse af NATO og EU, og vi vil kæmpe mod, at amerikanske baser indtager dansk jord. Vi vil kræve pengene tilbage til velfærden til gavn for alle.

Solidaritet er vejen frem

Vi står solidarisk med alle kæmpende folk i hele verden. I disse tider kræves der ekstra fokus på USA’s ulovlige blokade mod det cubanske folk og Israels folkemord på det palæstinensiske folk.

Vi vil bo, spise, arbejde og drikke uden at være bange for forurening og forgiftning. Vi vil forhindre arbejdspladserne i at flytte ud af landet og bekæmpe den grådige udnyttelse, der er af illegal arbejdskraft.

Vi vil stoppe medicinalfirmaerne, energiselskaberne, fødevarekæderne og boligspekulanterne i at tvinge priserne op med profit for øje. Arbejdsløse skal sikres en anstændig kompensation, og syge skal behandles, ikke tvinges gennem jobcentres umenneskelige kværn. Der skal være lige adgang til kultur, sport, sundheds- og uddannelsesmuligheder.

Vi vil fattigdom til livs. Det er et politisk valg. Vi vil kæmpe for socialisme, den eneste løsning på fredelig sameksistens. Det har kapitalismen ikke formået at løse.

Gå med kommunisterne – styrk DKP