Mangel på faglærte kan bremse grøn omstilling

[KOMMUNIST 8-9 2022] Danmark kommer til at mangle faglærte i de kommende år, og de stigende ambitioner inden for grøn omstilling bidrager yderligere til efterspørgslen. Alene inden for grøn energiproduktion og omstilling af industrien vil manglen på elektrikere og smede være katastrofal.

Skal de danske boreplatforme drives af el?

I dag drives de danske boreplatforme, der udvinder olie og gas, af den energi, de selv henter op. I stedet kan det være en CO 2 -mæssig fordel at drive dem ved hjælp af grøn elektricitet.

Energistyrelsen har netop udarbejdet en analyse, der kigger på potentialet ved en sådan omstilling og giver et bud på, hvordan vi i Danmark inden for en årrække vil kunne reducere udledningen af CO 2 ved at forsyne platformene i Nordsøen med elektricitet fra vedvarende energikilder.

Men hvem skal lave arbejdet?

Bladet KOMMUNIST har i flere artikler beskrevet nødvendigheden af, at flere tager en faglig uddannelse inden for industri og håndværk, men også den ligegyldighed, der er vist over for tekniske skoler, der har været udsultet i en årrække. Gamle og forældede maskiner samt slidt og ubrugeligt værktøj har været det, man kunne tilbyde eleverne.

På det seneste har eleverne på tekniske skoler landet over protesteret højlydt over de ringe og håbløse uddannelsesforhold, der er på de tekniske skoler, og med rette.

Mangel på 99.000 faglærte i 2030

En analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viste i 2021, at Danmark kommer til at mangle 99.000 faglærte i 2030. I takt med, at de grønne ambitioner øges, kan behovet for faglærte stige yderligere i forbindelse med den grønne omstilling. Selvom man i en årrække fra politisk side har ment, at man har gjort et godt stykke arbejde for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, er det ikke lykkedes.

Der er ikke brug for flere skåltaler og floskler. Der er brug for, at vi sikrer kvaliteten på de uddannelser og skoler, vi allerede har. På den måde skaber vi erhvervsuddannelser i topkvalitet, og på den måde gør vi dem attraktive.