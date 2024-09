Mangel på lærlinge selvforskyldt

[KOMMUNIST 8-9-2024] Det er stadig svært at trække de unge til de erhvervsrettede uddannelser. I fremtiden vil der mangle håndværkere, der kan hjælpe med at gennemføre den grønne omstilling, og manglen ser kun ud til at blive større og større.

Betingelserne for at unge skulle vælge at få en læreplads har ikke været gunstige. Bladet KOMMUNIST har i flere omgange beskrevet, hvordan man fra politisk side har forsømt erhvervsskolerne økonomisk.

Nye tiltag skal der til

På baggrund af den katastrofale udvikling er det glædeligt, at tre erhvervsskoler, Københavns Erhvervsakademi, TEC og NEXT uddannelserne, har indgået et samarbejde om at få flere til at vælge en erhvervsrettet uddannelse. ­Målet er at synliggøre de mange attraktive karrieremuligheder, der er forbundet ved at tage en erhvervsrettet uddannelse.

Et svendebrev giver muligheder

Alt for få kender til mulighederne for at videreuddanne sig, når man står med et svendebrev i hånden. Det skal der gøres noget ved. Det er nødvendigt, fordi arbejdsmarkedet skriger på specialiseret arbejdskraft.

Der er brug for stærke alliancer og samarbejdspartnere for at kunne sætte de erhvervsrettede uddannelser på dagsordenen og påvirke politikere og andre interessenter, mener Ole Heinager fra NEXT uddannelser i København.

Et kringlet system der skal rettes ud

Vejen gennem uddannelsessystemet er mere kringlet for faglærte end for akademikere. Det er et stort problem, for en uddannelses attraktion står og falder med de muligheder, den tilbyder.

Derfor må opgaven være at udfolde attraktive uddannelser og karriereveje. Herfra skal der lyde god arbejdslyst og held og lykke til de tre partnere, der prøver at gøre noget ved problemet, for et svendebrev er guld værd i dagens Danmark.

/PeJu