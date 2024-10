Nægtet adgang til fagforeningsbyggeri

[KOMMUNIST nr. 10-2024] En sikkerhedspatrulje fra Byggefagenes Samvirke blev nægtet adgang til den byggeplads, hvor man opfører et nyt domicil til fire fagforbund.

Næste år når huset står færdigt rykker El Forbundet, Malerforbundet, Blik og Rør samt Dansk Journalistforbund ind i huset, som opføres i Sydhavnen i København.

V8 Construction spærrede vejen

Til stor overraskelse for sikkerhedspatruljen måtte de ikke komme ind på pladsen.

– Vi blev afvist af V8 Construction med den begrundelse, at bygherre ikke vil have os ind på pladsen, oplyser Christian Sørensen, faglig sekretær i BJMF (Bygge-, Jord- og Miljø­arbejdernes Fagforening.)

Det er ikke første gang, at sikkerhedsfolk fra 3F har haft den slags oplevelser, når V8 Construction agerer under­entreprenør. For de fire forbund, som får bygget deres kommende hovedkvarter, har det været sær­deles vigtigt, at der ikke er en finger at sætte på byggeriet.

Masser at komme efter

Når sikkerhedspatruljen er på rundtur, kigger den efter, om forholdene på byggepladsen er som de skal være, og dermed om sikkerheden er i orden.

Men selv om Christian Sørensen den pågældende dag ikke fik adgang, står det klart for ham, at alting ikke er, som det bør være. Han peger blandt andet på trafikken af kørende maskiner, gående folk på pladsen samt placeringen af byggematerialer og jord fra arbejdet, som steder, hvor der er problemer, siger han til Fagbladet Journalisten, som selv får adresse på stedet i fremtiden.

/PeJu