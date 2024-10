Norden som krigsfront

Norden har udviklet sig fra en fredsregion til en krigsfront mod Rusland

[KOMMUNIST nr. 10-2024] Hver krone, der lægges i krigskassen, går fra vores velfærd, uddannelse og sundhed.

Nedskæringerne vælter ned over den danske befolkning, som udover NATO’s krav om en indbetaling på 2% af brutto­nationalindkomsten også skal betale til Ukraine Fond (våbenkøb) samt finansiering af baser og områder til militær brug. Bekoste infrastrukturen, der udbygges og målrettes krig af NATO.

Danmark skal være opmarchsted for NATO-enheder bl.a. specialelite tropper fra Tyskland til hurtig fremrykning over Femernbæltet ad motorveje mod Norden til en krig mod Rusland i Norden og Arktis.

EU plyndrer

Den danske regering, med sin aftale med EU, plyndrer befolkningen i kommunerne gennem krav om overholdelse af ”serviceaftalen”/budgetaftalen, som den socialdemokratiske Helle Thorning-regering indgik med EU. Den fastsatte økonomiske ramme skal overholdes, og hvis det ikke sker, skal den enkelte kommune betale krone for krone tilbage – selv om kommunekasserne bugner af penge.

Pengene må ikke bruges til velfærd.

Norden

Nato forsøger at inddæmme Rusland ved at udelukke deres adgang til havene. Sortehavet, Østersøen og Barentshavet i Arktis. Østersøen, ”Fredens hav”, er nu omringet af NATO-lande efter Finlands og Sveriges indlemmelse i NATO.

Venskab og fredelig sameksistens mellem naboer er brudt ved hjælp af løgne og propaganda. Der høres dog alligevel flere og flere stemmer, der ikke tror, at fred vindes gennem krig og oprustning men igennem samarbejde om fred, klima og miljø. Disse stemmer må styrkes i kraft og bredde i alle befolkningslag. Herunder til de oprindelige folk, samerne, hvis livsgrundlag er afhængigt af at kunne rejse på kryds og tværs over grænserne i de nordiske lande og Rusland.

I Det Arktiske Råd er der i mange år blevet forhandlet om hav- og fiskerirettigheder og andre vigtige spørgsmål mellem de lande, der har kyst til Barentshavet i Arktis. Nu ser vi konflikter for­årsaget af USA, der repræsenterer Alaska. USA har blandet sig og smidt ”grus i maskineriet” ved med Danmarks NATO-accept at etablere et USA-konsulat i Nuuk i Grønland.

Rusland har bl.a. på den baggrund midlertidigt trukket sig ud af rådet. Det er, som det ofte er set overalt i verden, USA’s og NATO’s strategi at “fiske i rørte vande” og destabilisere forholdene for at kunne sikre sig verdensherredømmet.

Atomvåbenfri zone?

I mange år stod det højt på dagsordenen i samtlige nordiske lande at arbejde politisk for Norden og Arktis som atomvåbenfri zoner.

Også her er der sket en ændring. Norden er fyldt med våben med og uden atomvåbensprænghoveder – på ubåde i de norske fjorde og på de 12 norske baser. Snart kommer Danmark til med de tre planlagte baser i Skrydstrup, Aalborg og Karup beregnet til F35 fly. USA vil hverken af eller bekræfte, om der findes atomvåben på deres baser, skibe og ubåde.

Fred og velfærd

Kampen for freden må knyttes stadig tættere sammen med kampen for velfærd, uddannelse og sundhed. Ansvaret ligger hos den danske regering og Folketing.

Det er lykkedes for Socialdemokratiet at integrere arbejderklassen og fagbevægelsen i ”krigen” gennem løgn og propaganda, mens enorme pengesummer til våben og militær og udhuler befolkningens levevilkår.

Fredskonferencer og rundbordssamtaler gør det ikke alene. Der må vokse en stærk folkelig bevægelse frem og presse den danske regering og Folketing til at stoppe krigsbestræbelserne, våbensalg og militær aktivitet på bekostning af befolkningens levevilkår. Protesterne mod de asociale nedskæringer på finansloven må blive et oprør mod krigsgalskaben.

Militær sikkerhed baseret på våben og afskrækkelse vil ikke skabe fred og sikkerhed.

Menneskelig og fælles sikkerhed skabes gennem samarbejde om fred, klima, miljø og social retfærdighed.

Det er den vej kommunisterne går – gå med!

HjN