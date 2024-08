Nordisk sommerlejr – skoling og ferie

Nordisk Sommerlejr 2024 blev afholdt 6.-13. juli 2024 uden for Kristiansand i det sydlige Norge. Folk fra Norge, Danmark og Sveriges kommunistiske partier var samlet til politisk skoling og ferie. En tradition, der er foregået gennem næsten 20 år. Sommerlejren bød på otte begivenhedsrige dage med mange politiske diskussioner.

Om søndagen orienterede de deltagende partier om deres aktuelle politiske arbejde. Jan Jönsson, deltager fra SKP, fortalte om partiets succesrige EU-valgkampagne, studiekurserne partiet gennemfører og den kommende kongres.

– Naturligvis planlægges aktiviteter i efteråret og vinteren, blandt andet i kampagner i solidaritet for Palæstina, sagde Jan Jönsson.

Nordisk Sommerlejr 2024 blev afholdt i smukke omgivelser på Høgtun Kultursenter i Norge

Ændrede valglove

De norske valglove er blevet ændret, så nu skal NKP samle omkring 40.000 underskrifter for at kunne deltage i næste års stortingsvalg.

– Den nye valglov kræver altså, at små partier skal have underskrift af 1% af alle stemmeberettigede i valgkredsen for at kunne stille op på en liste, fortalte Runa Evensen, partiformand i NKP.

Danmarks Kommunistiske Partis Henrik Stamer Hedin og Rikke G.F. Carlsson fortalte, at der foregår mange diskussioner i Danmark om den internationale situation og især om Palæstinakonflikten. Men også om, hvordan kampen mod imperialismen skal føres, og hvordan man tolker begrebet imperialisme.

Søndag eftermiddag blev fagforeningernes rolle efter EU-valget diskuteret. Mandag eftermiddag blev imperialismen og den nuværende situation i verden diskuteret, med oplæg fra Andreas Sörensen, SKP, Runa Evensen og Henrik Stamer Hedin.