Norge mener, at EU har for meget magt

[KOMMUNIST nr. 2-2023] Over halvdelen af de adspurgte mener, at EU har for meget magt i Norge, viser en meningsmåling. Bare én ud af fire mener, EU ikke har for meget magt.

Selvom Norge ikke er medlem af EU, har det en række aftaler med EU, og særligt EØS-aftalen har gjort, at Norge indfører en betydelig del af EU’s regler og praksis. En ny meningsmåling, udført af Sentio på opfordring fra NEI til EU, stillede følgende spørgsmål: “Mener du, at EU har for meget magt i Norge?”

Svarene fordeler sig således: JA: 50,5% NEJ: 26,5% VED IKKE: 23%. Sentio-målingen er en nationalt repræsentativ undersøgelse, hvor der er spurgt 1005 personer fordelt rundt i landet i perioden 20.-25. oktober sidste år.

Over halvdelen af de adspurgte mener altså, at EU har for meget magt. I en tidligere meningsmåling fra maj 2019 var svarene JA: 52% NEJ: 36% VED IKKE: 11,6%.