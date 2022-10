Præsident fjerner arbejdernes rettigheder

[KOMMUNIST nr. 10 2022] Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har underskrevet nye love, der fjerner arbejdstagerrettigheder for størstedelen af de ukrainske arbejdere. Krig gør det svært at mobilisere folk til at sige fra, siger ekspert.

Fast sendetid på dansk tv

Siden Rusland startede sin invasion af Ukraine tilbage i februar, har den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyj været en populær mand i en lang række vestlige lande.

I Danmark kan man vel efterhånden godt sige, at han har fået fast sendetid på tv, når der er nyheder, for ikke at tale om den begejstring, såvel EU som det danske folketing har vist ham med stående bifald, når han har holdt taler til dem.

Viser sit sande ansigt

Men for de fleste ukrainske arbejdere blev historien om Volodymyr Zelenskyj en tand mindre sukkersød 17. august, da den ukrainske præsident underskrev to nye love, der fjerner den beskyttelse, som de hidtil har nydt fra deres nationale arbejdsret.

Sådan lyder det fra lektor på Københavns Universitet, Carsten Strøby Jensen, der blandt andet forsker i det europæiske arbejdsmarked og kollektive overenskomster. Hans analyse har jeg brugt passager fra i denne artikel.

Sværere at fastholde løn og arbejdsvilkår

Lovgivningen gør det sværere for almindelige lønmodtagere at fastholde deres løn og arbejdsvilkår fremover.

Den nye lovgivning gælder for små og mellemstore virksomheder med under 250 ansatte. I Ukraine svarer det til op mod 70 procent af landets arbejdskraft.

I stedet for at være dækket af kollektive overenskomster, skal de ukrainske arbejdere nu forhandle individuelle aftaler med deres arbejdsgiver.

Det vil skabe mere ulighed. Når man liberaliserer arbejdsmarkedet, går det primært ud over arbejdstageren.

Bruger krigen som skalkeskjul

Vi kommunister, som er imod enhver form for krig og ødelæggelse, er så udmærket klar over, at Ukraines økonomi er for nedadgående, og at landet er på vippen til et økonomisk kollaps som resultat af krigen mod Rusland, men de nye love har intet med krigen at gøre. Udkastet til de nye indgreb blev registreret i det ukrainske parlament tilbage i april 2021, og har tidligere været kritiseret af europæiske fagbevægelser samt International Labour Organization (ILO).

Peter Just