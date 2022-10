Prisstigninger får FOA-medlemmer til at droppe nødvendige indkøb

[KOMMUNIST nr. 10 2022] Hvert fjerde FOA-medlem har droppet indkøb af helt nødvendige ting som tøj og sko. Enlige forsørgere er dem, der mærker den økonomiske krise mest.

En uforudset udgift på 10.000 kroner kan vælte budgettet for fire ud af ti FOA-medlemmer som for eksempel social- og sundhedsassistenter, pædagogmedhjælpere eller rengøringsmed-arbejdere.

Det viser en undersøgelse blandt FOAs medlemmer.

Må fravælge ting

I løbet af det seneste år har omkring hvert fjerde FOA-medlem undladt at gå til tandlæge af økonomiske grunde. Lige så mange har heller ikke haft råd til at udskifte eller reparere hårde hvidevarer, selvom de har været i stykker eller er slidt helt ned. En ud af fire har også undladt at købe nødvendigt tøj eller fodtøj, fordi der ikke har været penge nok på kontoen.

Lavtlønnede hårdest ramt

Når priserne stiger historisk meget, rammer det de lavtlønnede mere end de højtlønnede, lyder det fra Lars Andersen, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

I Danmark steg inflationen til 9,6 procent i juli 2022. I juni 2022 var den 9,1 procent, ifølge Danmarks Statistik.

FOA: Søg om hjælp

Forbundsformand i FOA, Mona Striib, føler med de mest økonomisk pressede medlemmer, som ikke kan få lønnen til at række. Hun bemærker, at vi ser de største prisstigninger i knap 40 år.

Det er uhyggeligt, for vi ved ikke, hvornår det stopper, man får jo helt ondt i maven på vegne af medlemmerne, siger hun og tilføjer, at FOA har presset på, for at der kommer flere hjælpepakker fra regeringen, men det kræver, at der er et politisk flertal. Men ikke et ord om højere løn til offentligt ansatte, hvis indkomst udhules voldsomt.

Peter Just