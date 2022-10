Privat pension og inflation

[KOMMUNIST nr. 10 2022] De usolidariske arbejdsmarkedspensioner, der blev påbegyndt midt i 1980’erne, på bekostning af en fælles ensartet skattefinansieret folkepension, alle kan leve af, har kun medført yderligere splittelse og økonomiske skel i det danske samfund.

De gentagne politiske tiltag for at hæve pensionsalderen i Danmark er et glimrende eksempel på, hvor meget de teknologiske landvindinger gennem mange år i produktionen og servicefagene kun er kommet de i forvejen velpolstrede virksomhedsejere til gode.

Et nyt element har siden finanskrisen i 2008 vist sig på det private pensionsmarked. Nemlig markedsrente-pensionerne, der for alvor blev introduceret i kølvandet af denne krise, under påberåbelse af at kunne sikre et fast, positivt afkast.

Finanstilsynet vurderede ifølge Politiken tidligere på sommeren, at det er cirka 2/3 af danskernes samlede pensionsordninger, der er placeret i de nye ordninger.

Flere pensionskasser varsler nu om reduktion i de kommende udbetalinger på baggrund af inflation og mere beskedne afkast indenfor de områder, hvor pensionsopsparingerne er anbragt.

MC