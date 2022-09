Rabat til virksomheder der sviner mest

[KOMMUNIST 8-9 2022] Cementfabrikken Aalborg Portland er den virksomhed i Danmark, der udleder allermest klimaskadelig CO 2 . Men ifølge en ny aftale, indgået i Folketinget om CO 2 -afgift, er den samtidig blandt de virksomheder, der skal betale allermindst for sin forurening.

Mens nogle virksomheder skal betale en afgift på 750 kroner for hvert ton CO 2 , der ryger ud af skorstenen, kan Aalborg Portland og en lille gruppe af de største udledere i industrien nøjes med 125 kroner pr ton.

Samfundet betaler