Stadigt færre unge fuldfører en erhvervsuddannelse

[KOMMUNIST NR. 5-2022] Mens flere unge vælger at tage en gymnasial uddannelse, så er der færre, som tager en erhvervsuddannelse. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik.

Ud af de personer, som var 25 år i 2021 og som havde fuldført en ungdomsuddannelse, havde 21,1 procent taget en erhvervsuddannelse. Det er et fald på mere end 15 procent over de seneste ti år.

Stopklods for den grønne omstilling

Min tidligere kollega i Metal Århus, Kasper Palm, som i dag er forbundssekretær og ansvarlig for uddannelse i Dansk Metal, udtaler:

”Det er meget simpelt. Vi kan ikke redde planeten, hvis vi ikke får flere faglærte. Den grønne omstilling bliver jo ikke bygget bag et skrivebord. Det foregår ude i den virkelige verden.

Det er industriteknikere, smede og montører, der kan rejse nye havvindmøller. Det er VVS’ere, der kan skifte oliefyret, og det er tømrere, murere og elektrikere, der kan energirenovere vores bygninger”.

Det er dybt beskæmmende

”Alle er enige om, at vi har brug for, at flere vælger en erhvervsuddannelse, men der bliver gjort for lidt for at bekæmpe uddannelsessnobberiet, som desværre stortrives blandt de unge og deres forældre.

Alle børn og unge skal i erhvervspraktik som en obligatorisk del af folkeskolen. Og så bliver politikerne nødt til at tage hårdere fat”, siger Kasper Palm.

Peter Just