Støt op om Sydafrikas sag mod Israels folkedrab ved Den Internationale domstol

Danmark på gaden for Palæstina igen: 3. februar klokken 14–17

[KOMMUNIST nr. 2-2024] Danmarks Kommunistiske Parti støtter den sag, som Sydafrika har anlagt mod Israel ved den internationale domstol i Haag, der anklager Israel for folkedrab mod palæstinenserne.

Kendsgerningerne er ubestridelige. Staten Israel, som har påtvunget og opretholder besættelsen af de palæstinensiske områder i mange årtier, begår en afskyelig forbrydelse i Gaza-striben, et planlagt folkedrab på det palæstinensiske folk. Dødstallet er over 25.000 med titusindvis af mennesker savnet og såret. Over 70% af de døde er børn og kvinder.

Gaza er blevet forvandlet til murbrokker, og befolkningen holdes uden mad, vand, lægehjælp og medicin, elektricitet og brændstof, mens langt størstedelen af befolkningen er blevet fordrevet fra deres hjem.

Vi kræver en øjeblikkelig ende på massakren i Gaza, en ende på den israelske stats besættelse af de palæstinensiske områder og anerkendelse af en uafhængig palæstinensisk stat med grænserne etableret før 5. juni 1967 og med Øst­jerusalem som hovedstad.

DKP opfordrer den danske regering til at stoppe støtten til Israel og stoppe dens involvering i USA-NATO-planerne. Regeringen skal i stedet støtte op om Sydafrikas sag.

Vi opfordrer de politiske partier til at tage stilling til det afgørende spørgsmål om folkedrabet på det palæstinensiske folk og at fordømme Israel.

Vi opfordrer fagforeningerne og andre masseorganisationer til at fortsætte og styrke deres solidaritet med det palæstinensiske folk og kræve, at Israel bliver dømt for folkedrab.