Tandpleje, ikke en menneskeret

Af Lilli Rodeck

[KOMMUNIST 12-24] Da SMV-regeringen trådte til, kom et borgerforslag om, at kræftpatienter skulle tilbydes tilskud til tandbehandling, da deres tænder smuldrede på grund af den behandling, de får. Statsministeren brugte borgerforslaget til at komme med et løfte om, at kræftpatienter og psykisk syge skulle få et sådant tilbud.

Der var dog nogle betin­gelser, der skulle fremlægges fra egen læge, før der kunne bevilges tilskud. Man skulle have modtaget kemoterapi ­eller strålebehandling mod hoved- eller halskræft. Det blev indført i 2019. Kræft­patienter skulle dog betale en egenbetaling på 1.815 kroner årligt.

Imens kunne psykisk syge vente og se tænderne smuldre på grund af psykofarmaka. Den medicin, mange psykisk syge får, udtørrer munden, så tænderne lettere bliver angrebet af tandsygdomme. Dog foreslog statsministeren, at man bare skulle børste tænder 2 minutter 2 gange om dagen. En nedladende bemærkning. Men det afhjælper ikke den bivirkning, som medicinen giver.

Men der er lys forude for mennesker med alvorlige psykiske lidelser, som har taget deres medicin mindst 6 måneder. Her skal en lægeerklæring sendes til tandlægen, inden behandling kan startes.

Den 1. juli 2025 er startdato for at få tilskud til tandpleje. Nu er egenbetalingen steget til 2.200 kr.

At kræftpatienter fik tilbuddet længe før psykisk syge vidner om, at kræftsygdom er mere “sexet” end psykisk sygdom. Det kan også tænkes, at nogle har en opfattelse af, at psykisk sygdom er selvforskyldt. Men det viser den mangel på indsigt, de har hvad angår psykisk sygdom.

Mange af de psykiske sygdomme er arvelige. Psykisk sygdom på grund af stoffer er ikke det billede, man oftest ser hos psykisk syge. En stor del af denne gruppe findes på retspsykiatriske afdelinger.

Mange psykisk syge lever i dag som hjemløse på grund af manglende sengepladser og behandling på de psykiatriske afdelinger.

Man har siden 80’erne nedlagt sengepladser og lukket afdelinger for at spare ­penge. Distriktspsykiatrien skulle så træde til med behandling i eget hjem. Men man har så siden Foghs regering også sparet på distriktspsykiatrien, så nu skal de syge møde op i de ambulante afdelinger.

Det bliver spændende at se hvor mange, der med en psykiatrisk diagnose har råd til at modtage det tilbud om tandpleje, da mange ikke har råd til den egenbetaling, som kræves. Egenbetalingen stiger hvert år, men det gør pensioner og kontanthjælp ikke.

DKP kræver gratis tandpleje til psykisk syge og fattige. Alle skal have mulighed for at modtage den nødvendige tandbehandling.