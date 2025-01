Temu – djævlens værktøj?

Af Lilli Rodeck

[KOMMUNIST 1-2025] I det sidste halve år har pressen kørt en hetz mod Temu. Der er ikke det, der ikke er i vejen med deres varer.

Giftige produkter og en dårlig kvalitet. De, der hetzer mod Temu, er mennesker med en god økonomi, og som ikke risikerer at stå med ulykkelige børn, fordi de ingen julegave får.

Jeg har i lang tid benyttet mig af Temu, og jeg kan ikke forstå den hetz. Det er dog ikke første gang, at man går efter billige varer fra Temu. Alle varer er nu belagt med afgift, men Temu har formået at holde priserne nede, fordi de har skåret alle de fordyrende led væk, der ofte har resulteret i en fordobling af priserne.

Andre kritikpunkter er, at børnelegetøjet er giftigt, men gå ned i en legetøjsbutik og se, hvor mange varer, der i øvrigt kommer fra Kina. Dobbeltmoralen er til at få øje på. Kvaliteten er for ringe, siger man, mens man står med sit Apple-produkt, som er produceret i Kina.

Der er alt for mange, der ikke lige tænker sig om, før de hyler med i koret af kritik.

Juleaften er der mange børn, som bliver glade for det legetøj, som de kan takke Temu for. Tante Oda kan også glæde sig over grydelapperne, som kun var mulige at lave takket være de lave priser på hobbyting i Temu.

Rigtig mange af de produkter, vi køber her i Vesten, er produceret i Kina. Hvor meget priserne er steget undervejs, kan man få indsigt i gennem handelssider fra Kina. Vi mennesker har fået indpodet, at jo dyrere en vare er, des bedre er den.

Kapitalismen har skabt et edderkoppespind, hvorigennem det næsten er umuligt at gennemskue de omkostninger, der er forbundet med at producere en given vare. Hvis man skar de fordyrende led væk mellem forbruger og producent, vil mange blive meget overrasket.

Politikerne skal holde fingrene væk fra sider, hvor mennesker med små indkomster kan købe varer til små penge.