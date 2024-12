Terma rykker tættere på amerikansk våbengigant

[KOMMUNIST 12-24] Northrop Grumman og Terma har underskrevet et såkaldt ’memorandum of understanding’ om et tættere samarbejde, hvor man vil udforske nye fælles områder, blandt andet komponenter til F-35-Lightning programmet, men også omkring droner, elektronisk krigsførelse, radarsystemer og missilforsvar.

Som en del af aftalen er der også planer om at uddanne danske små og mellemstore virksomheder til at blive en del af den globale leverandørkæde til den amerikanske forsvars­industri.

En foruroligende nyhed

De to virksomheder har gennem en længere årrække samarbejdet på F-35-projektet, hvor Northrop ­Grumman producerer centrale dele af skroget, radar og kommunikations-subsystemer.

Terma er i dag leverandør af mere end 80 dele til flyet, hvilket har betydet voldsomme protester og demonstrationer på grund af, at netop F-35 flyet bliver brugt af staten Israel til at begå folkemord ved at bombe civilbefolkningen i både Gaza og Libanon.

Med den nye aftale er der intet, der tyder på, at Terma har til hensigt at sadle om, snarere tværtimod, men de har jo også regeringens og folketingets velsignelse til at fortsætte med at producere til død og ødelæggelse.

/PeJu