Togdrift i Danmark

[KOMMUNIST nr. 12-2022] Når Danmarks Radios programmer på P1 af (de ofte) tekniske årsager falder ud, bringes et let fordøjeligt snakke-indslag med Poul Nesgaard og en lommefilosof med hul i lommen. Indslaget er en studieoptagelse, der illuderer at foregå i en togkupé, hvor der er god tid til en samtale om lidt af hvert.

At den primære årsag til de mange udfald skyldes mangel på teknisk personale, tales der kun sjældent om.

I den mere fysiske verden kan en sådan samtale ofte strække sig over endda meget lang tid, når det er DSB, der har tekniske og materielle vanskeligheder. Til stor frustration og irritation for de mange pendlere, der dagligt er udsat for denne tingenes tilstand.

Den årelange udsultning af området, der som andre vigtige emner i øvrigt, stort set ikke blev berørt i den sidste valgkamp til Folketinget, er netop årsagen til de mange aflysninger og forsinkelser. Noget man ikke kan bebrejde hverken medarbejdere eller ledelsen i DSB. Men noget man med rette kan bebrejde nuværende og tidligere folketingspolitikere.

Der er dog én mangel, DSB som organisation bør tage sig af i meget højere grad end i dag. Nemlig den ofte totalt manglende information på stationerne til de mange ventende kunder om de konkrete aflysninger, tekniske vanskeligheder og forsinkelser. Nogle gange informeres der eksempelvis først om aflysning af et tog på stationerne 45 minutter efter den oprindeligt fastsatte afgangstid. Altså, hvis der overhovedet informeres.

Tankevækkende er det, at J.K.Lauridsen (1858–1905) på et politisk møde engang efter sigende skulle have indledt en behandling af aktuelle jernbanespørgsmål på denne ofte citerede måde:

”Næst efter kønsdriften, er af de menneskelige drifter jernbanedriften den, der sætter de fleste lidenskaber i bevægelse”.

I debatten om klima og miljø nævnes den kollektive trafik i form af togdrift kun i yderst beskedent omfang. I stedet agiteres der fortsat for mere udbygning af motorveje og anden infrastruktur til fordel for den individuelle transport og med forøget udledning af CO 2 til følge. Både under anlægsarbejdet og den efterfølgende brug. Dette ændrer EU’s forbud mod salg af benzin- og dieselbiler efter 2035 ikke nævneværdigt ved.