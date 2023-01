Trusler mod butiksansatte bør straffes hårdere

[KOMMUNIST nr. 2-2023] I en ny undersøgelse fra HK Handel svarer 14 procent af butiksansatte, at de har oplevet at blive truet med vold.

Undersøgelse om psykisk arbejdsmiljø

Udmeldingen fra Mette Høgh kommer efter, at HK Handel har lavet en undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, som 3.089 butiksansatte har deltaget i. Den viser, at 14 procent har oplevet at blive truet med vold af kunder inden for de sidste 12 måneder. Derudover har 80 procent oplevet at blive talt grimt eller nedsættende til i samme periode.