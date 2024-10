Værfter klar til at bygge krigsskibe

[KOMMUNIST nr. 10-2024] Danmark vil investere op til 40 milliarder kroner i nye krigsskibe, og de skal helst bygges i Danmark. Derfor har forsvarsminister Troels Lund Poulsen været på besøg på Ørskov Værft og MAN, som har 1.600 ansatte i det nordjyske.

Fra ledelsens side melder man ud, at de er klar til at bygge de nye skibe til Søværnet, men har brug for hjælp fra staten. Både Ørskov og MAN har med deres placering i Danmarks nordligste kommune udfordringer med, at skaffe den relevante arbejdskraft.

Ligger som man har redt

For år tilbage var Danmark en stolt og dygtig skibsbyggernation.

Men i takt med den stigende konkurrence fra Asien, valgte rederierne at få bygget deres skibe der, for at spare penge, og var på den måde med til at lukke værfter i stor stil over hele Danmark. Dermed mistede tusindvis af værftsarbejdere deres arbejde, og sidenhen er der stort set ikke været tilgang til skibsbyggerfaget.

Så hvis de kommende skibe til Søværnet skal bygges her i landet, er værftsejerne nu nødt til at komme i gang med at uddanne de folk, der skal til for, at kunne løfte opgaven.

Stor udfordring venter

Det er en kendsgerning, at det vil blive en udfordring at finde den nødvendige arbejdskraft, med den uddannelsespolitik skiftende regeringer i en årrække har ført.

Det at bygge skibe er ikke noget, man bare lige gør. Det kræver ekspertise, så hvis man vil bygge skibe, kræver det at flere uddannes til det.

Men det er bedrøveligt, at der er tale om krigsskibe, for alt andet lige, havde det unægtelig været bedre, at der var tale om skibe til civilt brug, der var årsagen til at skabe uddannelser og arbejdspladser.

/PeJu