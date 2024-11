Vi har alt at vinde

DKP’s 39. kongres blev afholdt i København i weekenden 16.-17. november

[KOMMUNIST 12-24] Dette var den første kongres efter genforeningskongressen i 2023 mellem KPiD og DKP.

Efter et år hvor vi besluttede at sammenføre de to landsledelser, med to kasserere og delt formandskab, skulle medlemmerne nu vælge en fælles politisk ledelse. Det var en rigtig beslutning, vi tog for et år siden. Det har givet tryghed og kendskab. Der blev ikke stemt om dem og os, men om et fælles kollektiv.

Det år, som er gået, har lært os at vokse i fællesskab. Der er lang vej endnu og mange arbejdsopgaver og kampe skal kæmpes, før DKP står stærkt i klassekampen, men vi har taget det første skridt. Vi håber med den vedtagene politik, at flere vil slutte sig til kampen for fred og socialisme. Danmarks Kommunistiske Parti er et parti, der er klar til klassekamp!

Klar til klassekamp

Med en politik mod det bestående, forrådnende kapitalistiske samfund, byder vi på løsningsforslag der indeholder solidaritet, velfærd og omsorg.

DKP prioriterer kampe, der går ind for en pensions­alder på 60 år og bakker op om kravene om nedsat arbejdstid, kædeansvar, og lønløft til de svageste og fattigste.

Vi fortsætter kampen mod EU, for fred og står skulder ved skulder med det palæstinensiske folks ret til liv og land. Vi støtter Cubas ret til at udvikle deres revolution uden ulovlig blokade fra USA.

Vi står fast på retten til en bolig uden ghettolov eller spekulation. Vi vil leve uden forgiftning eller forurening. Ingen skal have lov til at løbe fra regningen, det er vores liv det går ud over. Vi vil tage krigspengene og bruge dem på velfærd, omsorg og uddannelse. Gå med kommunisterne.

Vi takker for alle taler, der blev holdt af de foreninger, organisationer og internationale gæster, der var til stede, og glæder os til det fremtidige samarbejde.

DKP

Vi er optimistiske for fremtiden for DKP. Den nyvalgte landsledelse konstituerede sig med Rikke G.F. Carlsson som formand, Hans Nielsen Kasserer og Gitte Thomsen sekretær. Henrik Stamer Hedin fortsætter i Landsledelsen.

Kongressen takkede Henrik for hans mangeårige indsats for at bevare og genrejse DKP. Samarbejdet mellem KPiD og DKP i årene op til genforeningen, efter mange års adskillelse, er i høj grad på grund af Henriks politiske virke.

Kongressen valgte følgende landsledelse:

Anker Scherning, Asger Høi Astrup, Cornelius Gry­Liljensøe, Gitte Thomsen, Hans Nielsen, Henrik Stamer Hedin, Hjørdis Nielsen, Inge Høgh, Kim Bilfeldt, Lars Emanuel, Martin Minka Jensen, Niels Rosendal Jensen, Patrick Jacobsen, Rikke G.F. Carlsson, Sine Bilfeldt, Tommy Damgaard.

Alle dokumenter kan snart læses på dkp.dk og bliver løbende sat op på Facebook og i DKP-Nyt. Inde i bladet kan man læse de to udtalelser, kongressen vedtog om Cuba og Israel.

Vi er ikke alene

Der kom hilsener til kongressen fra alle dele af verdenen: Aserbajdsjans Kommunistiske Parti, Bangladeshs Kommunistiske Parti, Storbritanniens Kommunistiske Parti, Cataloniens Kommunistiske Parti, Chiles Kommunistiske Parti, Cubas Kommunistiske Parti, Den Russiske Føderations Kommunistiske Parti, Folkets Revolutionære Parti Laos, Grækenlands Kommunistiske Parti, Iraks Kommunistiske Parti, Irlands Kommunistiske Parti, Italiens Kommunistiske Parti, Kinas Kommunistiske Parti, Nederlandenes Nye Kommunistiske Parti, Norges Kommunistiske Parti, Perus Kommunistiske Parti, Portugals Kommunistiske Parti, Schweiz’ Kommunistiske Parti, Serbiens Kommunistiske Parti, Spaniens Kommunistiske Arbejderparti, Sveriges Kommunistiske Parti, Tjekkoslovakiets Kommunistiske Parti, Tysklands Kommunistiske Parti, Uruguays Kommunistiske Parti, Venezuelas Kommunistiske Parti, Nyt kommunistisk Parti i Holland (NCPN).