Virksomheder med overenskomst tager flest lærlinge

En undersøgelse, som AE har foretaget, viser, at der er stor forskel på, hvilke virksomheder der tager lærlingeansvar og er med til at skabe fremtidens faglærte arbejdere. Samme undersøgelse viser også, et det er de virksomheder, som er overenskomstdækket, der tager flest lærlinge.

Bygge og anlæg tager flest

Den højeste andel lærlinge findes blandt de små virksomheder inden for bygge- og anlægsbranchen. Her har hver tredje virksomhed mindst en lærling ansat, og i langt de fleste tilfælde er det de samme virksomheder, der har lærlinge år efter år.

De store svigter

Når de fine herrer fra de store firmaer fører sig frem og fortæller om, hvor svært det er at få fat i faglært arbejdskraft, er årsagen, at de ikke selv uddanner lærlinge nok til at sikre fremtiden.

Ansvaret for antallet af landets faglærte ligger hos de virksomheder, der selv gør brug af faglært arbejdskraft. Derudover er det disse virksomheder, der giver mulighed for et ordentligt praktikforløb for en lærling.

Peter Just